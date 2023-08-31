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Пандемия коронавируса ,  
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Посол США в Токио обвинил Китай непрозрачности по коронавирусу

Посол США в Японии: непрозрачный подход Китая по COVID вызвал множество смертей
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Пандемия коронавируса

Китай в начале пандемии коронавируса придерживался непрозрачного подхода в вопросах прозрачности и обмена информацией с мировым сообществом, что привело к множеству жертв. Об этом заявил в статье для Nikkei посол США в Японии Рам Эмануэль.

Дипломат задался вопросом, "насколько иной была бы глобальная картина здравоохранения" и сколько жизней было бы спасено, "если бы Китай применил хотя бы часть такой же должной осмотрительности, открытости", как Япония в управлении АЭС Фукусима. В марте 2011 года после землетрясения и последовавшего за ним цунами там произошла радиационная авария.

Япония обращается с очищенной водой на АЭС осторожно, в отличие от Китая, который в начале пандемии намеренно создал условия непрозрачности и не информировал о ситуации с коронавирусом мировое сообщество, заявил дипломат.

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