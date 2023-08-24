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Япония начала сброс воды с АЭС «Фукусима-1»

Японская компания Tokyo Electric Power Co. начала сброс воды с АЭС «Фукусима-1»
Фото: Kyodo / Reuters
Фото: Kyodo / Reuters

Японская компания Tokyo Electric Power Co. начала сброс воды с АЭС «Фукусима-1», передает телеканал NHK.

На АЭС находится очищенная, но содержащая радиоактивные вещества, такие как тритий, вода. Вода хранится более чем в 1 тыс. резервуаров, общий объем которых 1,34 млн т.

Сливные работы проводятся в здании сейсмоизоляции внутри АЭС. Рабочие смешивают очищенную воду (полностью очистить ее от радиоактивных элементов невозможно) с морской водой и выливают ее в «яму». Когда «яма» переполняется, вода течет в подводный туннель, ведущий к выходу в километре от берега, и сбрасывается в океан, объяснил NHK.

Первый сброс воды будет проходить непрерывно в течение 17 дней. Ожидается, что период сброса всей воды составит около 30 лет.

Утилизация очищенной воды началась спустя 12 лет после аварии на атомной станции. В марте 2011 года в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 9, после чего на побережье страны обрушилось цунами. Жертвами удара стихии стали около 20 тыс. человек. Цунами вызвало аварию на АЭС «Фукусима-1», где произошли несколько взрывов и утечка радиации. Станцию после этого отключили, а жителей расположенных поблизости регионов эвакуировали.

В июле этого года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) признало безопасным японский план по сбросу воды в океан. В докладе говорилось, что план «соответствует» международным стандартам безопасности и окажет «незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду».

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Теги
Япония «Фукусима-1» АЭС сброс воды
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