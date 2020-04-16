Си Цзиньпин заявил о вреде навешивания ярлыков во время пандемии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 74,71 (+1) Quote, 12:53
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 81,28 (+0,61) Quote, 12:53
Глава МИД Британии заявил о продлении карантина на три недели Общество, 20:17 Не торгуй против биткоина: покупать ли актив сейчас Крипто, 20:05 Обратно и туда. Как в 2020 г. менялась цена криптовалют Крипто, 19:59 Прокуроры потребовали заблокировать фейки об отмене наличных из-за вируса Общество, 19:57 Путин наградил орденами звезду «Сватов» и экс-кандидата в члены Политбюро Общество, 19:53 Правительство рассмотрит идею изменить уплату самого собираемого налога Экономика, 19:39 Агаларов заявил об опасности «тюрем» для мигрантов и остановки строек Общество, 19:38 Глава РАН назвал невозможной ее борьбу с COVID-19 из-за реформы 2013 года Общество, 19:34 Машины-ликвидаторы. Техника, которая боролась в Чернобыле Авто, 19:21 РБК Pro: сотрудники российских компаний — о том, что мешает на удаленке Pro, 19:21 Международная федерация отменила чемпионат мира по фигурному катанию Спорт, 19:14 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:10 В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности Общество, 19:08 Рынок вырос вопреки проблемам в мировой экономике. Как такое возможно Quote, 19:02
Пандемия коронавируса ,  
0 

Си Цзиньпин заявил о вреде навешивания ярлыков во время пандемии

Си Цзиньпин (Фото: Feng Li / Getty Images)

Политизация пандемии коронавируса и приклеивание ярлыков не способствуют международному сотрудничеству. Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, передает «Синьхуа».

Председатель КНР отметил, что Россия и Китай должны совместно обеспечить защиту глобальной безопасности в области общественного здравоохранения.

Си Цзиньпин указал, что Китай продолжит оказывать поддержку России по борьбе с коронавирусом.

Китай направил в Россию группу экспертов по борьбе с коронавирусом
Политика

В Кремле в свою очередь сообщили, что в ходе телефонного разговора Путин и Си Цзиньпин условились укреплять сотрудничество в борьбе с коронавирусом, в том числе за счет обмена специалистами, поставок медоборудования, медикаментов и защитных средств. Отмечается, что российская сторона высоко оценивает действия Пекина по стабилизации ситуации с коронавирусом.

«Подчеркнута контрпродуктивность попыток обвинить Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества о появлении опасной инфекции», — указывается в сообщении Кремля.

Fox News сообщил о заражении «нулевого пациента» в лаборатории Уханя
Общество

Ранее Китай осудил заявление штаба предвыборного комитета по переизбранию Дональда Трампа: штаб предложил поддержать президента США, чтобы тот привлек Китай к ответственности за распространение коронавируса. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзян отметил, что подобные заявления совершенно безответственны, а пандемия коронавируса является общим врагом. Китайская сторона также сообщила, что ВОЗ многократно опровергала версию искусственного происхождения COVID-19.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: коронавирус, Си Цзиньпин, КНР, Владимир Путин
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 апреля
Общество
Эксперты назвали сроки пика заражения коронавирусом в России
Общество
Китай ответил на обвинения в искусственной селекции коронавируса
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter