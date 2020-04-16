Си Цзиньпин заявил о вреде навешивания ярлыков во время пандемии

Си Цзиньпин (Фото: Feng Li / Getty Images)

Политизация пандемии коронавируса и приклеивание ярлыков не способствуют международному сотрудничеству. Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, передает «Синьхуа».

Председатель КНР отметил, что Россия и Китай должны совместно обеспечить защиту глобальной безопасности в области общественного здравоохранения.

Си Цзиньпин указал, что Китай продолжит оказывать поддержку России по борьбе с коронавирусом.

В Кремле в свою очередь сообщили, что в ходе телефонного разговора Путин и Си Цзиньпин условились укреплять сотрудничество в борьбе с коронавирусом, в том числе за счет обмена специалистами, поставок медоборудования, медикаментов и защитных средств. Отмечается, что российская сторона высоко оценивает действия Пекина по стабилизации ситуации с коронавирусом.