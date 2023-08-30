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Премьер Японии съел выловленные у АЭС «Фукусима» морепродукты

Премьер Японии Кисида съел выловленные у АЭС «Фукусима» морепродукты

Премьер Японии съел выловленные у АЭС «Фукусима» морепродукты
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Премьер Японии Фумио Кисида и несколько министров съели морепродукты, выловленные в море у префектуры Фукусима, где начали сброс воды с атомной электростанции. Об этом сообщает Kyodo.

Кисида ел сашими с морским окунем, камбалой, осьминогом и рисом, собранным в районе Фукусимы, рассказал после встречи с премьером министр промышленности Японии Ясутоши Нисимура, который отвечает за ядерную политику. Он заявил, что властям «необходимо информировать людей как дома, так и за рубежом» о безопасности морепродуктов, выловленных в море недалеко от АЭС.

24 августа Япония начала сброс воды с АЭС «Фукусима-1». Вода очищена и сильно разбавлена обычной морской водой, однако в своем составе все же содержит радиоактивное вещество тритий. Она хранится более чем в 1 тыс. резервуаров, общий объем которых — 1,34 млн т. Первый этап сброса воды будет проходить непрерывно в течение 17 дней. Ожидается, что вся вода будет сброшена примерно за 30 лет.

Утилизация воды началась спустя 12 лет после аварии на АЭС «Фукусима-1», где произошли несколько взрывов и утечка радиации. В то же время Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в июле признало безопасным японский план по сбросу воды в океан. В докладе говорилось, что план соответствует международным стандартам безопасности и окажет «незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду».

На фоне сброса воды с японской АЭС Китай приостановил импорт всех японских морепродуктов, а Южная Корея продлила запрет на импорт морепродуктов из восьми префектур Японии, включая Фукусиму. Роспотребнадзор ужесточил санитарно-карантинный контроль за рыбой и морепродуктами из Японии.

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Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил РБК, что российский импорт рыбопродукции из Японии незначителен. Он напомнил, что в 2021 году импорт из Японии составил около 1409 т — это 0,25% российского импорта рыбы и морепродуктов.

Кисида заявил, что до 3 сентября японское правительство представит пакет поддержки рыбаков. Администрация премьера уже учредила два отдельных фонда, один на сумму 30 млрд японских йен ($206 млн), другой — на 50 млрд йен ($344 млн), для поддержки рыболовецкого бизнеса.

Теги
Япония Фукусима АЭС «Фукусима» Фумио Кисида морепродукты рыба рыбаки
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