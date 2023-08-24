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Китай запретил ввоз морепродуктов из Японии из-за слива воды с Фукусимы

Китай с 24 августа запретил ввоз морепродуктов из Японии из-за сброса воды с АЭС Фукусима
Главное таможенное управление КНР полностью запретило импорт морепродуктов из Японии с 24 августа. Южная Корея также продлила запрет на импорт японских морепродуктов из восьми префектур, включая Фукусиму
Фото: Florence Lo / Reuters
Фото: Florence Lo / Reuters

Китай с 24 августа приостанавливает импорт всех японских морепродуктов на фоне сброса разбавленной радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1», сообщает «Жэньминь жибао» со ссылкой на Главное таможенное управление Китая.

«Главное таможенное управление решило принять срочные меры в отношении морепродуктов из Японии, и с этого момента импорт японских морепродуктов будет полностью приостановлен», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Южной Кореи Хан Доксу заявил, что страна продлит запрет на импорт морепродуктов из восьми префектур Японии, включая Фукусиму, и 27 сельскохозяйственных продуктов из 15 префектур.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил РБК, что российский импорт рыбопродукции из Японии незначителен. Он напомнил, что в 2021 году импорт из Японии составил около 1 409 т — это 0,25% российского импорта рыбы и морепродуктов.

Зверев также отметил, что Россия усилила радиационный мониторинг морской среды и ее обитателей на фоне обеспокоенности решением японских властей сбросить очищенную воду, которая использовалась для охлаждения «Фукусимы-1», и отказа Токио предоставить полные данные о концентрации радионуклидов в ней перед сбросом в море.

«Роспотребнадзор уже дал поручение территориальным управлениям ужесточить санитарно-карантинный контроль за рыбой и морепродуктами, поступающими из Японии. Поэтому рисков для потребителей нет. Кроме того, Россия не введет промысел в указанных районах, поэтому рисков для российского промысла нет», — заключил он.

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Япония начала сброс воды с АЭС с «Фукусима-1» 24 августа. Вода очищена и сильно разбавлена обчной морской водой, однако в своем составе все же содержит радиоактивные изотопы. Она хранится более чем в 1 тыс. резервуаров, общий объем которых 1,34 млн т.

Первый сброс будет проходить непрерывно в течение 17 дней. Ожидается, что период сброса всей воды составит около 30 лет. Утилизация воды началась спустя 12 лет после аварии на АЭС «Фукусима-1», где произошли несколько взрывов и утечка радиации.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в июле признало безопасным японский план по сбросу воды в океан.

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Виктория Громова Виктория Громова, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
Китай Япония «Фукусима-1» сброс воды рыба и морепродукты импорт
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