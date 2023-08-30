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В Пскове на фоне атаки дронов отменили восемь авиарейсов

Росавиация: в Пскове отменили восемь рейсов, аэропорт работает в штатном режиме
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Военная операция на Украине
Вид на пожар возникший в&nbsp;результате атаки беспилотника на аэропорт в городе Пскове
Вид на пожар возникший в результате атаки беспилотника на аэропорт в городе Пскове (Фото: Mikailme / Twitter / Global Look Press)

В аэропорту Пскова отменили шесть рейсов авиакомпании «Азимут» и два — «Икар» на фоне ночной атаки беспилотников, сообщили РБК в пресс-службе Росавиации.

«Все объекты воздушного транспорта, обеспечивающие полеты, и Единой системы организации воздушного движения работают в штатном режиме», — говорится в сообщении. Администрация свяжется с пассажирами для обмена или возврата авиабилетов. Аэропорт совместно с властями региона работает над возобновлением полетов.

Ранее губернатор региона Михаил Ведерников сообщал, что в аэропорту Пскова отменили все запланированные на 30 августа рейсы — их было 8. Он отметил, что не произошло «ничего серьезного», однако ночью было сложно проверить повреждения взлетно-посадочной полосы. В штатном режиме аэропорт должен был заработать 31 августа.

В Пскове на фоне атаки дронов отменили восемь авиарейсов
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Международный аэропорт Псков (Кресты) является не только гражданским, но и военным (совместного базирования).

В ночь на 30 августа в районе аэропорта прозвучали взрывы. По данным очевидцев, в небе было видно зарево и слышно звуки сирены. Позже глава региона Ведерников сообщил, что аэропорт был атакован беспилотниками, а Минобороны «отражает эту атаку». Губернатор уточнил, что жертв нет. По данным ТАСС, были повреждены четыре самолета Ил-76.
 

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