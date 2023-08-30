Аэропорт в Пскове атаковали беспилотники

Атаку отражает Минобороны, аэропорт является как гражданским, так и военным, ночью пассажирских рейсов в нем запланировано не было. ТАСС сообщил о повреждении четырех самолетов Ил-76

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Псковский аэропорт был атакован дронами, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Минобороны в псковском аэропорту отражает атаку беспилотников. <...> По предварительной информации жертв нет. Масштаб разрушений уточняется», — написал он.

Аэропорт в Пскове — совместного базирования и находится в ведении военного ведомства. ТАСС сообщил, что были повреждены четыре самолета Ил-76.

Авиационные службы сообщили агентству, что полеты над территорией города и области ограничены. Согласно онлайн-табло аэропорта, пассажирских рейсов на эту ночь запланировано не было.

Местные жители поздно вечером 29 августа стали сообщать о звуках взрывов в районе аэропорта, зареве и сиренах.

Ранее атаки на аэродромы в России предпринимала Украина. В декабре прошлого года было сразу две атаки. В начале декабря реактивные беспилотники пытались нанести удары по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской, тогда погибли трое военнослужащих технического состава.

В конце месяца средства ПВО сбили на малой высоте дрон при подлете к аэродрому в Энгельсе. Из-за падения обломков погибли трое военных, авиатехника повреждений не получила.

В августе украинский дрон атаковал аэродром в Новгородской области. Это был дрон коптерного типа, его обнаружил расчет поста внешнего наблюдения аэродрома и поразил из стрелкового оружия. Но на стоянке самолетов возник пожар, один из них получил повреждения. Пострадавших не было.

В Псковской области также была атака беспилотников. В конце мая этого года два дрона ударили по нефтепроводу в Невельском районе региона. Повреждения получило административное задание недалеко от деревни Литвиново, сообщал губернатор. Пострадавших не было.