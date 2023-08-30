Глава Псковской области сообщил об отмене рейсов в аэропорту после атаки дронов

В аэропорту Пскова отменили все рейсы после атаки беспилотников

В аэропорту Пскова решили отменить все рейсы, запланированные на среду, 30 августа, после ночной атаки беспилотников, сообщил губернатор области Михаил Ведерников в телеграм-канале. Ранее источник ТАСС в авиаслужбах заявил о закрытии воздушного пространства для пролета самолетов в регионе.

«Что касается работы аэропорта: принято решение об отмене всех рейсов на завтра (то есть, уже на сегодня, на 30.08.23) до выяснения характера возможного повреждения ВПП (взлетно-посадочной полосы. — РБК)», — написал Ведерников, отметив, что «ничего серьезного», но ночью это определить сложно.

Согласно онлайн-табло псковского аэропорта, 30 августа на вылет и прилет было запланировано восемь рейсов.

Аэропорт возобновит работу в штатном режиме в четверг, 31 августа, «если все в порядке», добавил губернатор.

Международный аэропорт Псков (Кресты) находится на юго-восточной окраине города и является не только гражданским, но и военным (совместного базирования).

В ночь на 30 августа в районе аэропорта прозвучали взрывы, жители Пскова говорили, что видели зарево и слышали звуки сирены. Позже глава региона Ведерников сообщил, что аэропорт был атакован беспилотниками, а Минобороны «отражает эту атаку». Губернатор уточнил, что жертв нет. По данным ТАСС, были повреждены четыре самолета Ил-76.

Позже сотрудник экстренных служб в видеообращении в телеграм-канале Ведерникова сказал, что пожар, возникший в аэропорту после атаки дрона, локализован, угроз распространения возгорания нет.