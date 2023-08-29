Минобороны сообщило о двух сбитых дронах в Тульской области

Над Тульской областью утром 29 августа сбиты два беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны. Ведомство не уточнило время и конкретное место, где они были уничтожены

Утром 29 августа была пресечена попытка террористической атаки по объектам на территории России, над Тульской областью сбиты два беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны.

«Беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Тульской области», — говорится в сообщении.

Ведомство не уточнило, во сколько и где именно были сбиты дроны. Также Минобороны не сообщило о последствиях уничтожения беспилотников.

В последнее время в России участились атаки дронов, в том числе в столичном регионе. Накануне в районе Люберец был сбит беспилотник, летевший по направлению к Москве, сообщал столичный мэр Сергей Собянин. Минобороны позже заявило, что над территорией Люберецкого района Московской области в районе 4:30 были уничтожены несколько дронов, не уточнив их количество.

На этом фоне около 2:30 в ночь на 28 августа московские аэропорты Домодедово и Внуково приостанавливали прием и отправку рейсов. По данным Baza и Mash, в столичном регионе был объявлен план «Ковер» — его применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Спустя час аэропорты возобновили работу.

Также дроны атакуют Крым. В Кремле обосновывали ударами по полуострову продолжение военной операции.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк говорил, что количество беспилотников «неустановленной природы», атакующих объекты на территории России, будет увеличиваться.