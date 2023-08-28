Российская ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Российские системы ПВО сбили над Белгородской областью украинский беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Инцидент произошел около 21:00. О пострадавших не сообщается.

«БПЛА самолетного типа, дрон был уничтожен средствами ПВО над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

Белгородская область, как и другие граничащие с Украиной регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны Украины. Ранее сегодня губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка. Осколки снаряда повредили фасад жилого дома, в доме выбиты стекла. Пострадавших нет.