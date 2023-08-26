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Кадыров заявил о потере подразделением ВСУ 75% личного состава

Кадыров: подразделение ВСУ потеряло 75% личного состава на клещеевском направлении
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Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Подразделение ВСУ на клещеевском направлении потеряло 75–80% процентов личного состава, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Об этом ему сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов после разговора с военнопленным из четвертой штурмовой бригады нацгвардии Украины.

«По словам пленного, их подразделение потеряло в боях огромное количество живой силы и сейчас насчитывает только 20–25% личного состава. Такое положение заставляет многих из них задуматься и сделать единственно правильный выбор — сложить оружие», — написал глава Чечни.

Кадыров также заявил, что атаки ВСУ на западные позиции на клещеевском направлении «продолжают проваливаться». При этом «командование противника не прекращает бросать своих людей на верную смерть», заявил Кадыров. «Это, как и прежде, нужно им для поддержания мифа о пресловутом продолжающемся контрнаступлении», — отметил он.

Контрнаступление ВСУ началось в июне. Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что контрнаступление идет медленнее, чем хотелось бы. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечал, что его раздражают разговоры о медленном продвижении украинской армии. По его словам, «каждый метр дается кровью», а военным не хватает оружия и авиации. Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал задачей ВСУ не продвижение вперед, а «истощение российской армии».

Российский президент Владимир Путин заявлял, что украинское контрнаступление «провалилось». Минобороны регулярно отчитывается об отражении атак ВСУ. По утверждениям российской стороны, «ни на одном из участков противник успеха не имеет», к тому же власти заявляют о больших потерях Киева в технике и личном составе.

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Рамзан Кадыров Чечня Украина ВСУ
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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