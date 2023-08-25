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Сбившего пешеходов на остановке в Калуге водителя арестовали

Суд заключил сбившего 11 человек в Калуге водителя под стражу на два месяца
Фото: prokklg40 / Telegram
Фото: prokklg40 / Telegram

Суд заключил 49-летнего водителя автомобиля Toyota Corolla, который в Калуге сбил пешеходов на остановке, под стражу сроком на два месяца, сообщает калужская областная прокуратура в своем телеграм-канале.

Ранее Следственный комитет возбудил в отношении водителя уголовное дело по ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Виновному грозит до семи лет лишения свободы.

24 августа на перекрестке улиц Кирова и Рылеева в Калуге водитель не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, где стояли пешеходы. В результате пострадали десять человек, в том числе трое детей. Четверых пострадавших пришлось эвакуировать в Москву.

В МВД заявили, что мужчина не имел права садиться за руль, так как был лишен водительских прав. Кроме того, он находился в состоянии наркотического опьянения, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. На допросе водитель признал свою вину, но отрицал, что употреблял наркотики.

Теги
Калуга Калужская область ДТП водитель арест прокуратура
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