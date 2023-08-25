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Четверых пострадавших в ДТП в Калуге решили лечить в Москве

Кузнецов: четверых пострадавших в ДТП в Калуге доставят на лечение в Москву
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

После консультаций калужский врачей со специалистами федеральных центров принято решение четверых пострадавших в ДТП в центре Калуги эвакуировать в Москву. Об этом РБК рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«По итогам проведенных консультаций медики приняли решение эвакуировать четверых пострадавших в Москву в ведущие учреждения Минздрава России. Одного ребенка доставят в Российскую детскую клиническую больницу, двоих взрослых перевезут в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, а еще один пострадавший будет проходить лечение в Пироговском центре», — сказал Кузнецов.

Координировать эвакуацию будет Центр санитарной авиации и экстренной медицинской помощи, за пострадавшим ребенком уже направили бригаду специалистов.

Еще пятеро пострадавших, среди которых два ребенка, продолжат лечение в больницах Калуги.

Автомобильная авария в центре Калуги произошла 23 августа: водитель Toyota вылетел на тротуар и протаранил остановку общественного транспорта в центре города. Позже губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

Всего в ДТП пострадали десять человек.

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Следственный комитет возбудил в отношении водителя уголовное дело по ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Виновному грозит до семи лет лишения свободы.

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