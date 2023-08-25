Губернатор Шапша: состояние всех пострадавших в ДТП в Калуге стабильное

Губернатор рассказал о состоянии всех пострадавших в ДТП в Калуге

Фото: ГУ МЧС по Калужской области

Все пострадавшие в ДТП с наездом автомобиля на остановку находятся в стабильном состоянии с положительной динамикой. Об этом сообщил глава Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

Решение об эвакуации трех пациентов в федеральный медицинский центр будет принято после телемедицинской консультации врачей областной клинической больницы с медицинским центром НМХЦ им. Пирогова.

Помимо этого, детская областная больница проконсультируется с врачами Российской детской клинической больницы им. Пирогова. «На данный момент рассматривается вопрос о возможной эвакуации одного ребенка», — уточнил Шапша.

ДТП произошло на перекрестке улиц Кирова и Рылеева в Калуге, водитель не справился с управлением и наехал на пешеходов у остановки. В результате пострадали 11 человек, в том числе трое детей.

СК завел дело по ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.

Шапша сообщил, что водитель Toyota был в состоянии наркотического опьянения. Мужчину задержали. Водитель в ходе допроса дал признательные показания, однако он отрицает, что употреблял наркотики.

В Минздраве России заявили, что всего госпитализированы трое детей и шестеро взрослых. «У двоих детей 2006 года рождения и 2007 года рождения тяжелые сочетанные травмы, переломы конечностей, один ребенок прооперирован, другой — в операционной. Третий ребенок 2019 года рождения в состоянии средней тяжести», — сказали в ведомстве. Из шести госпитализированных взрослых четверо — в тяжелом состоянии.