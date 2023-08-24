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В Калуге 10 человек пострадали при выезде автомобиля на тротуар

В Калуге автомобиль выехал на тротуар с людьми, пострадали 10 человек
Водитель за рулем Toyota въехал в остановку, при этом ранее он был лишен прав на управление автомобилем. Среди пострадавших в ДТП есть двое детей
Фото: novosti_kaluga / VK
Фото: novosti_kaluga / VK

В Калуге автомобиль выехал на тротуар, где в этот момент находились люди, сообщил в телеграм-канале губернатор Владислав Шапша.

«Пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Один человек в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести», — написал глава региона.

Он уточнил, что двое пострадавших отправлены в детскую областную больницу, а в областную клиническую больницу отвезли еще четверых пациентов. Еще четверо пострадавших от госпитализации отказались, им оказали помощь на месте.

ГУ МВД по региону сообщило в телеграм-канале, что ДТП произошло в районе дома 11 на улице Кирова. Водитель не справился с управлением и въехал в остановку, где стояли люди. Полиция установила, что он был лишен прав.

Местный телеканал «Ника» передает, что в автомобиле «нашли таблетки», их отправили на экспертизу.

Как пишет kp40.ru, водителя зовут Владимир А., ранее он был судим (за что, не уточняется). Он появлялся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и уклонялся от медицинского освидетельствования, пишет издание.

Теги
Калуга Владислав Шапша ДТП
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