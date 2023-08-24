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У протаранившего остановку в Калуге водителя в крови нашли наркотики

Шапша: устроивший ДТП в Калуге водитель был в состоянии наркотического опьянения
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Водитель Toyota, протаранивший остановку в центре Калуги, находился в состоянии наркотического опьянения, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сейчас водитель задержан. Освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии наркотического опьянения», — написал губернатор.

СК возбудил в отношении водителя уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Виновному грозит семь лет лишения свободы.

ДТП произошло на перекрестке улиц Кирова и Рылеева в Калуге, водитель не справился с управлением и наехал на пешеходов у остановки. В результате происшествия пострадали десять человек, трое из них несовершеннолетние.

Теги
Калуга ДТП наркотические препараты пострадавшие в пожаре Владислав Шапша
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