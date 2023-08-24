Сбивший пешеходов в Калуге водитель признал вину

Водителя, который сбил пешеходов в Калуге, допросили, сообщает управление СК по региону. В ходе допроса он дал признательные показания.

При этом мужчина отрицает, что употреблял наркотики. До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время задержанный находится в лечебном учреждении под конвоем», — говорится в сообщении.

ДТП произошло на перекрестке улиц Кирова и Рылеева в Калуге, водитель не справился с управлением и наехал на пешеходов у остановки. В результате происшествия пострадали 11 человек, трое из них несовершеннолетние.

СК возбудил в отношении водителя уголовное дело по статье 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Виновному грозит семь лет лишения свободы.