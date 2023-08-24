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Сбивший пешеходов в Калуге водитель признал вину

СК: сбивший пешеходов водитель в Калуге дал признательные показания

Водителя, который сбил пешеходов в Калуге, допросили, сообщает управление СК по региону. В ходе допроса он дал признательные показания.

При этом мужчина отрицает, что употреблял наркотики. До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время задержанный находится в лечебном учреждении под конвоем», — говорится в сообщении.

ДТП произошло на перекрестке улиц Кирова и Рылеева в Калуге, водитель не справился с управлением и наехал на пешеходов у остановки. В результате происшествия пострадали 11 человек, трое из них несовершеннолетние.

СК возбудил в отношении водителя уголовное дело по статье 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Виновному грозит семь лет лишения свободы.

Теги
Калужская область Калуга Следственный комитет
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