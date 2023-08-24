В Калуге завели уголовное дело на протаранившего остановку водителя

В Калуге против водителя, сбившего 10 человек на остановке, возбудили уголовное дело

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В Калуге возбудили уголовное дело в отношении водителя, который выехал на тротуар, снес остановку транспорта и сбил 10 человек, сообщает телеграм-канал региональной прокуратуры.

Следствие установило, что за рулем автомобиля Toyota находился 49-летний мужчина. По данным МВД, он не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. В ведомстве добавили, что мужчина не имел права садиться за руль, так как был лишен водительских прав.

Уголовное дело возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 264 УК (управление транспортным средством водителем, не имеющим или лишенным прав, действия которого повлекли по неосторожности тяжкий вред здоровью человека). Максимальное наказание по статье — семь лет лишения свободы.

В реанимации областной детской больницы находятся двое подростков 15 и 16 лет, трехлетний ребенок находится в травматологии с мамой, сообщил губернатор Владислав Шапша. Еще одного пострадавшего готовят к операции, уточнил он.

ДТП произошло днем 24 августа, автомобиль Toyota выехал на тротуар, где в этот момент находились люди. По данным ГУ МВД, авария произошла в районе дома 11 на улице Кирова.

Губернатор региона сообщал, что пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Он уточнил, что двое пострадавших отправлены в детскую областную больницу, а в областную клиническую больницу отвезли еще четверых пациентов.