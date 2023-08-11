Хуснуллин сообщил о первой доставке в Мариуполь грузов из порта Азов
В порт Мариуполя впервые прибыло судно из порта Азов, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале.
Он пояснил, что власти активно интегрируют порт Мариуполя «в транспортно-логистические потоки страны».
По Азовскому морю доставляются грузы для восстановления инфраструктуры новых регионов, написал Хуснуллин. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, в свою очередь, начали поставлять на российский рынок продукцию аграрных и металлургических предприятий, добавил вице-премьер.
По его словам, на начало августа общий объем грузоперевозок по Азово-Черноморскому бассейну достиг 32 тыс. т. Рейсы организованы между портами Мариуполя, Ростова-на-Дону и Севастополя. Теперь к ним присоединился порт Азов.
Росморречфлот накануне сообщил, что грузооборот морских портов России за семь месяцев 2023 года увеличился на 9,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 526,8 млн т. Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 18,4% к январю—июлю прошлого года, до 174,9 млн т.
Первое судно с партией железной арматуры и металлопрофиля, которые произвели на предприятиях ДНР и ЛНР, отправили из Мариупольского порта в порт Ростова-на-Дону 31 июля, сообщал Хуснуллин. В апреле в обратном направлении были доставлены строительные материалы — кирпич, газоблоки, сухие смеси, грунтовки, гидроизоляция — общим весов 1,9 тыс. т.