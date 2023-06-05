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Минтранс назвал срок запуска аэропорта в Мариуполе

Глава Минтранса Савельев: аэропорт Мариуполь планируется запустить в 2024–2025 годах
Аэропорт Мариуполь планируют запустить в 2024–2025 годах, сейчас готовят проектно-сметную документацию. Остальные аэропорты новых регионов — Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье — Минтранс обещает запустить позднее
Разминирование аэропорта Мариуполя
Разминирование аэропорта Мариуполя (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Аэропорт Мариуполь планируется запустить в 2024–2025 годах, «если позволит обстановка». Об этом заявил глава Минтранса России Виталий Савельев на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«В наше общее развитие попадают пять аэропортов — это Мариуполь, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье. Когда появится возможность, мы начнем с Мариуполя, сейчас занимаемся подготовкой проектно-сметной документации», — рассказал он.

Остальные аэропорты будут запускать позднее и поэтапно, поскольку там есть разрушения, подчеркнул Савельев.

Министр также доложил президенту, что в 2022 году реестр пополнили два порта — Мариуполь и Бердянск. Территории портов обследовали, сняли минную опасность, и сейчас проходят восстановительные работы. У порта Мариуполь мощность — 15,5 млн т грузов, у порта Бердянск — 3,5 млн т грузов.

Аэропорт Мариуполь не функционирует с 2014 года. Сейчас ведется его реконструкция.

В марте во время визита Путина в Мариуполь сопровождавший его вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал ему, что здание аэропорта было достаточно сильно разрушено, поскольку здесь велись активные боевые действия, но взлетно-посадочная полоса более-менее сохранилась.

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«В план поставили, к концу 2023 года будем реконструировать. Планируем, что будет полноценным аэропортом с возможностью летать во все города России и за рубеж», — отметил Хуснуллин.

На уточняющий вопрос президента о сроках окончания реконструкции и введения в эксплуатацию он ответил, что работы планируется завершить в 2025 году. В данный момент аэропорт используется в военных целях, добавил вице-премьер.

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Мариуполь аэропорты Минтранс запуск
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