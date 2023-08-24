Трамп заявил о неспособности Байдена остановить конфликт на Украине

Президент США Джо Байден не сможет содействовать прекращению конфликта вокруг Украины из-за своей некомпетентности, заявил бывший американский президент Дональд Трамп в интервью ведущему Такеру Карлсону.

«Он [Байден] должен работать над тем, чтобы вытащить нас из этой ужасной войны между Россией и Украиной, в которую мы в значительной степени вовлечены. Это можно сделать и очень легко. Я думаю, что мы можем это сделать, однако полагаю, что он [Байден] не может, так как он просто некомпетентен», — сказал Трамп.

Трамп добавил, что если бы он, а не Байден, выиграл выборы президента США в 2020 году, то украинский конфликт «никогда бы не начался». Бывший американский президент пообещал в случае переизбрания добиться прекращения боевых действий.

Трамп неоднократно критиковал Байдена как президента. Так, 17 июля он говорил, что нынешний глава государства не способен иметь дело с мировыми лидерами. В отличие от него, у Трампа сложились хорошие отношения с президентами других стран, в том числе с российским лидером Владимиром Путиным и украинским Владимиром Зеленским.

Позднее, 11 августа, Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Байден — «тупой и некомпетентный». «Я считаю, что он сошел с ума. <...> Он — ментальная катастрофа, ведущая нашу страну в ад!» — написал Трамп. По словам бывшего президента США, нынешний американский лидер имеет «ум, идеи и IQ первоклассника».

Трамп также не единожды утверждал, что если бы он оставался главой государства, то конфликта между Россией и Украиной не случилось бы. В марте он пообещал, что в случае переизбрания сможет урегулировать ситуацию в течение суток.