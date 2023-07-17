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Трамп обвинил Байдена в неспособности вести дела с мировыми лидерами

Трамп: Байден неспособен вести дела с мировыми лидерами

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава страны Джо Байжен не способен иметь дело с мировыми лидерами. Такое мнение он высказал в интервью Fox News.

«Есть лидеры, которые находятся на высоте на своем посту, это умные люди, в том числе [президент Эмманюэль] Макрон. из Франции. Я мог бы составить целый список людей, в нем будет и [президент России Владимир] Путин. <...> У нас [речь идет о CША] есть человек, который не понимает, что происходит. Это самое опасное время в истории нашей страны», — сказал Трамп.

По словам Трампа, у него, в отличие от Байдена, сложились хорошие отношения и с Путиным, и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что «очень хорошо» знает лидеров двух стран, поэтому смог бы за один день уговорить их заключить мирное соглашение.

«Я бы сказал Зеленскому: «Довольно. Ты должен заключить сделку». Я бы сказал Путину: «Если ты не заключишь сделку, мы дадим ему [Зеленскому] многое. Мы [дадим Украине] больше, чем она когда-либо получала, если нам придется. Я заключу сделку за один день. Однажды», — заявил Трамп.

Бывший президент США неоднократно говорил, что мог бы остановить конфликт в кратчайшие сроки. В конце июня он говорил, что Украине, возможно, придется уступить часть своей территории России, чтобы остановить боевые действия. При этом Трамп отмечал, что украинцы, «заслуживают большого одобрения», поскольку защищают свою землю.

Зеленский говорил, что «допустить переговоры сейчас» означает заморозку конфликта и они возможны только после вывода войск Россией. В Кремле отмечали, что Путин открыт к переговорам по Украине, но «стабильной почвы» для них сегодня нет.

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