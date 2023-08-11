Трамп назвал Байдена «ментальной катастрофой США, ведущей страну в ад»

Президент США Джо Байден — сумасшедший, заявил бывший глава государства Дональд Трамп, сообщает The Hill.

«Байден не только тупой и некомпетентный, я считаю, что он сошел с ума. <...> Он — ментальная катастрофа, ведущая нашу страну в ад!» — написал Трамп в соцсети Truth Social. По словам бывшего президента США, нынешний американский лидер имеет «ум, идеи и IQ первоклассника».

Трамп неоднократно критиковал Байдена как президента. Так, 17 июля он говорил, что нынешний глава государства не способен иметь дело с мировыми лидерами. В отличие от него, у Трампа сложились хорошие отношения с президентами других стран, в том числе с российским лидером Владимиром Путиным и украинским — Владимиром Зеленским.

6 мая Байден назвал себя самым претендентом на должность президента США из всех, кто когда-либо баллотировался на пост главы государства. «Мне известно больше, чем большинству людей, у меня больше опыта, чем у любого, кто когда-либо выдвигался на этот пост, и я думаю, что доказал свою честность и эффективность», — заявил американский лидер.