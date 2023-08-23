Глава Химок рассказал о повреждениях в городе из-за сбитого беспилотника

Фото: Тихонова Пелагия / Агентство «Москва»

В подмосковных Химках в результате атаки беспилотника обрушился угол второго этажа частного дома в квартале Старбеево, сообщил глава города Дмитрий Волошин в телеграм-канале.

Также повреждены другие дома, продуктовый магазин и ангар со стройматериалами. Пострадавших нет, заявил Волошин.

Также этой ночью еще два беспилотника попытались совершить атаки в Москве и Подмосковье. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, один дрон был сбит системой ПВО в Можайском районе Московской области, второй — попал в строящееся здание в «Москва-Сити».

По данным ТАСС, здание в бизнес-центре получило незначительные повреждения. Mash писал о повреждении башни One tower, общая площадь разрушений — 100 кв. м, на 11–14-х этажах было нарушено остекление. Кроме того, в двух соседних с «Москва-Сити» пятиэтажках повреждены окна, рассказал Собянин.

Позже Минобороны заявило о пресечении атаки трех дронов на Москву. На фоне атаки беспилотников аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили полеты, на запасные аэропорты ушли два самолета.