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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Московские аэропорты возобновили свою работу

Аэропорты Москвы возобновили свою работу
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Атаки беспилотников на Москву

Московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили свою работу, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Аэропорты начали принимать и отправлять рейсы», — сказал собеседник агентства.

Ночью 23 августа Минобороны заявило о пресечении атаки трех дронов на Москву. Работа аэропортов была приостановлена.

«Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса Москва-Сити», — сообщили в ведомстве.

ТАСС в экстренных службах рассказали, что жители города сообщали о звуках хлопков не только в районе «Москва-Сити», но и улиц Воротынская (северо-запад, Куркино), Ангарской (север, Западное Дегунино и Дмитровский район), в Митино, Химках. Mash пишет, что звуки взрывов были слышны в Красногорске и Долгопрудном. В Химках, по данным канала, упали обломки дрона.

Теги
Внуково Шереметьево Домодедово беспилотники Москва
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