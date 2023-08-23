Минобороны заявило о пресечении атаки трех дронов на Москву

Два беспилотника сбили в Химкинском и Можайском районах, еще один столкнулся со зданием в «Москва-сити». Пострадавших, по данным Минобороны, нет. Дроны атакуют Москву шестые сутки подряд

Силы ПВО и радиоэлектронной борьбы пресекли попытку атаковать Москву тремя дронами самолетного типа, сообщило Минобороны.

«Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса Москва-Сити», — заявило ведомство.

Пострадавших, по его данным, нет.

Ранее об атаке дронов сообщил мэр города Сергей Собянин, но он указал, что их было два — не был назван сбитый в Химкинском районе аппарат.

По данным ТАСС, здание в «Сити» получило незначительные повреждения. Телеграм-канал Mash указал, что повреждена башня One tower, общая площадь разрушений — 100 кв. м. На 11-14 этажах нарушено остекление. Канал, а также SHOT сообщали, что в домах на улице Антонова-Овсеенко вблизи небоскребов взрывной волной выбило стекла. Собянин позднее подтвердил, что в двух соседних с «Сити» пятиэтажках повреждены окна.

Mash и Baza писали, что в Химках обломки дрона упали в квартале Старбеево, там повреждено здание. Mash также сообщал, что звуки взрывов были слышны в Красногорске.

На фоне атаки беспилотников московские аэропорты приостановили прием и отправку рейсов. ТАСС после 4:00 со ссылкой на экстренные службы сообщил, что воздушные гавани возобновили работу.

За последнюю неделю это уже шестая подряд атака дронов на столичный регион и по числу дронов — самая большая.

Ночью 18 августа обломки сбитого дрона упали в районе Экспоцентра на Краснопресненской набережной.

Днем 19 августа сбитый беспилотник упал в Красногорске, у деревни Путилково.

20 августа силы РЭБ подавили дрон в Ступинском районе Московской области.

Утром 21 августа были уничтожены два беспилотника в Одинцовском и Истринском районах Подмосковья.

В ночь на 22 августа средства ПВО сбили два дрона в окрестностях Красногорска и в районе поселка Часцы Одинцовского городского округа.

До этого Москва-сити несколько раз становилась целью дронов. В частности, были атакованы башни в «IQ-квартале», где находятся Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.