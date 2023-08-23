Росавиация: два рейса ушли на запасные аэродромы во время атаки дронов на Москву

Два рейса ушли на запасные аэродромы во время атаки дронов на Москву

Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Рано утром 23 августа столичные аэропорты прекратили обслуживать полеты в целях безопасности, на запасные аэропорты ушли два самолета, сообщили РБК в Росавиации. Сейчас аэропорты возобновили работу в штатном режиме.

Пассажиры улетевших на другие аэропорты рейсов доставлены в пункты назначения, говорится в сообщении.

Этой ночью, по данным Минобороны России, Москву попытались атаковать три беспилотника самолетного типа. Два из них были сбиты силами ПВО в Подмосковье, третий был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Он врезался в строящееся здание в Москва-сити.

В двух пятиэтажках рядом с Сити выбило окна, пострадавших нет, сообщил также мэр столицы Сергей Собянин.