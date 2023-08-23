Собянин рассказал о повреждениях после атаки дронов

Собянин: в двух пятиэтажках рядом с «Москва-сити» выбиты окна

В двух соседних пятиэтажках рядом с «Москва-сити» выбито несколько окон, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Пострадавших нет.

Телеграм-канал Shot сообщил, что беспилотник попал также в недостроенный небоскреб «One tower» в районе «Москва-сити».

«По нашей информации, общая площадь разрушений — 100 квадратных метров. На 11 этаже нарушено остекление пяти оконных рам, на 12 — трех, на 13 — двух, на 14 — одного. Всего повреждено одиннадцать окон», — пишет Shot.

Телеграм-канал Mash сообщил, что обломки украинского дрона упали также в микрорайоне Старбеево в подмосковных Химках.

Ночью 23 августа Минобороны заявило о пресечении атаки трех дронов на Москву.



«Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса «Москва-Сити», — сообщили в ведомстве.