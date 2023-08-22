Хинштейн заявил об отсутствии альтернативы iPhone для россиян

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Запрет на использование гаджетов Apple для граждан вне госсектора нерационален, поскольку полноценной замены этим смартфонам для обычных пользователей нет, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале комитета.

«Сегодня iPhone нет полноценной альтернативы с пользовательской точки зрения», — сказал депутат в выступлении на образовательной программе «Мастерская новых медиа».

«Я понимаю все уязвимости iPhone, но для меня он удобнее и функциональнее. Запреты касаются только служебного общения и передачи данных. Гаджеты Apple являются определенным источником информации. И мы до конца не понимаем все возможности Apple в этой сфере. Там, где есть служебное общение, оно фактически, автоматически дублируется в не очень понятные для нас центры сбора данных. Если же гражданину, деятельность которого не связана с государственной службой или критическими производствами, удобнее пользоваться этим устройством — запрет нерационален», — продолжил Хинштейн.

При этом глава комитета отметил, что переход на Android тоже не может гарантировать безопасность. По его словам, даже в устройствах отечественного производства используются зарубежные комплектующие, степень безопасности которых неизвестна.

Ранее Хинштейн говорил, что персональные данные с устройств Apple передаются на иностранные сервера компании. При этом он добавил, что пока вопроса о запрете iPhone в России не стоит.

В начале июня в ФСБ заявили, что в iPhone была выявлена «аномалия», которую ведомство связало с «разведывательной акцией американских спецслужб». По информации спецслужбы, шпионским ПО заражены несколько тысяч iPhone, в том числе устройства дипломатических представительств в России. В ведомстве посчитали, что это свидетельствует о сотрудничестве Apple с Агентством национальной безопасности США.

После этого некоторые государственные организации и ведомства стали запрещать пользоваться гаджетами Apple в служебных целях. Это коснулось сотрудников «Ростеха», Минцифры, Минпромторга, Минпросвещения. Минпромторг, помимо того, рекомендовал не использовать продукты американской корпорации в рабочих целях на промышленных предприятиях.

Изучением защищенности продукции Apple займется Роскомнадзор. Для этих целей ведомство закупило шесть смартфонов iPhone последних моделей, еще четыре смартфона iPhone без указания модели и четыре планшета iPad. Кроме того, ведомство закупит для этих целей 21 смартфон от Xiaomi, Huawei, Samsung.