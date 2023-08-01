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Хинштейн заявил, что «пока» вопрос о запрете iPhone не стоит

Депутат Хинштейн: пока вопрос о запрете iPhone не стоит
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Роскомнадзор изучит защищенность смартфонов iPhone и планшетов iPad от слежки, персональные данные с них передаются на иностранные сервера Apple, в связи с чем это актуальное и необходимое решение, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«А со шпионским ПО у Apple есть проблемы, как мы помним. ФСБ России ранее сообщала о вскрытии разведывательной акции США через программу-вирус на iPhone. Заражению подверглись несколько тысяч смартфонов», — добавил депутат.

В комментарии Daily Storm он заявил, что «пока вопрос [о запрете iPhone] не стоит».

Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору, объявил о закупке 16 смартфонов iPhone последних моделей, еще четырех смартфонов iPhone без указания модели и четырех планшетов iPad. Кроме того, ведомство закупит 21 смартфон от Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo, Oppo и других производителей, а также шесть планшетов Huawei, выяснили «Ведомости».

«Закупка оборудования осуществляется в целях исследования используемых протоколов в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети интернет», — сообщили в ГРЧЦ.

Теги
Александр Хинштейн iPhone Роскомнадзор
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