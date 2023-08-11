Минцифры запретило сотрудникам пользоваться техникой Apple на работе

Минцифры ввело запрет для сотрудников на использование смартфонов и планшетов Apple в рабочих целях, сообщил глава министерства Максут Шадаев.

«Вводится запрет на использование мобильных устройств [Apple], соответственно смартфоны и планшеты, для доступа к рабочим приложениям и доступа к рабочей переписке. Больше никаких ограничений не вводится. В личных целях IPhone можно использовать», — сказал он на форуме «Цифровая экономика» (цитата по «РИА Новости»).

Шадаев отметил, что сотрудник должен будет использовать компьютерную технику для доступа к почте и документообороту, если он у него нет возможности использовать телефон на системе Android. В министерстве не планируют «финансировать закупку личных устройств для доступа к рабочим приложениям», подчеркнул он.

В начале июня в ФСБ заявили, что в iPhone была выявлена «аномалия», которую ведомство связало с «разведывательной акцией американских спецслужб». По информации спецслужбы, шпионским ПО заражены несколько тысяч iPhone, в том числе устройства дипломатических представительств в России. В ведомстве посчитали, что это свидетельствует о сотрудничестве Apple с Агентством национальной безопасности США.

Корпорация отвергла эти обвинения, заявив, что «никогда не сотрудничала и не будет сотрудничать с каким-либо правительством» для внедрения в устройства Apple уязвимости, позволяющей получить к нему несанкционированный доступ.

После этого некоторые государственные организации и ведомства стали запрещать пользоваться гаджетами Apple в служебных целях. Это коснулось сотрудников «Ростеха», Минцифры, Минпромторга, Минпросвещения. Минпромторг, помимо того, рекомендовал не использовать продукты американской корпорации в рабочих целях на промышленных предприятиях.



Весной от смартфонов на базе операционных систем iOS и Android на работе отказались сотрудники внутриполитического блока администрации президента.