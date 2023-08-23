Путин выступит на пленарной сессии саммита БРИКС по видеосвязи

Саммит БРИКС проходит 22-24 в южноафриканском Йоханнесбурге. Путин не смог присутствовать на нем лично из-за выданного МУС ордера на его арест, Россию на мероприятии представляет Лавров. Президент участвует во встречах по видео

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин примет участие в XV саммите глав стран БРИКС, сообщается на сайте Кремля. Он единственный из лидеров стран объединения, кто будет участвовать в мероприятии в формате видеоконференции.

В преддверии саммита вечером 22 августа по традиции состоялся Деловой форум БРИКС, перед участниками и гостями мероприятия Путин выступил с видеообращением. В нем он отметил, что доля стран-членов объединения «в мировом ВВП почти 26%, а по паритету покупательной способности «пятерка» обходит «Группу семи»: прогноз на 2023 год — 31,5 против 30%». Он также заявил об усилении «дедолларизации» торговых связей между участницами объединениями. Позднее глава государства принял участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС.

Президент также будет участвовать в заседаниях саммита, где расскажет о приоритетах российского председательства в БРИКС в 2024 году, и в заседании лидеров «пятерки» в формате «БРИКС плюс/аутрич». На него приглашены руководители более пятидесяти стран мира и главы исполнительных структур региональных организаций, сообщал Кремль.

Саммит БРИКС проходит 22–24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. День начала саммита, 23 августа, будет разделен на две сессии. Первая, закрытая, продлится полтора часа, вторая, открытая, — около двух часов. На первой сессии лидеры и десять членов от каждой делегации обсудят чувствительные глобальные вопросы — геополитика, вопросы безопасности, финансы и экономика, рассказывал РБК шерпа ЮАР в БРИКС профессор Анил Суклал.

Вторая, закрытая сессия, предполагает более широкий состав участников: на ней, в частности, будут представители Делового совета, Женского делового альянса и Нового банка развития БРИКС. Эти организации представят свои доклады. Также прозвучит обращение к команде конференции «БРИКС и Африка: партнерство для ускоренного, устойчивого роста и инклюзивной многосторонности», а в конце главы государств примут итоговую декларацию, над которой работали шерпы БРИКС.

Владимир Путин также примет участие как в открытой, так и в закрытой сессиях саммита 23 августа. После окончания форума лидеры БРИКС встретятся друг с другом на закрытой сессии, где смогут обменяться мнениями по любым вопросам, уточнял Кремль.

Весной Международный уголовный суд (МУС) выписал ордер на арест президента России. Судьи инкриминируют Путину и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой «незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. Москва назвала решение МУС ничтожным, поскольку не признает его юрисдикцию. Решения этого суда не имеют значения для России, поскольку Россия не является участником Римского статута (основополагающего документа МУС) и не несет по нему обязательств, поясняла ранее представитель МИД России Мария Захарова. Сам Путин, комментируя обвинения МУС, называл «раздутой» историю с вывозом детей с Украины. По его словам, Россия не похищала, а спасала украинских детей, вывозя из зоны военных действий, и проблем с их возвращением на родину нет.

ЮАР, в отличие от России, Римский статут ратифицировала. Однако вице-президент ЮАР Пол Машатиле говорил, что для страны арест президента России «немыслим», несмотря на обязательства, которые есть у страны по этому документу.

В середине июля президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, Москву на мероприятии будет представлять глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, к такому решению страны пришли «по взаимной договоренности». Лавров прибыл в ЮАР 22 августа.