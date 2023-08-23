branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 102,57 (0) Инвестиции, 22 авг, 15:54 Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 94,14 (0) Инвестиции, 22 авг, 15:54
В Латвии предложили отсрочку россиянам с ВНЖ для сдачи языкового экзамена Общество, 01:30
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 01:25
Посольство заплатило налог на недвижимость российского центра в Хельсинки Политика, 01:02
Путин выступит на пленарной сессии саммита БРИКС по видеосвязи Политика, 00:49
Пожар на строительном рынке в Истре локализовали Общество, 00:29
Оставить в «сохраненных»: десять мест для красивого отдыха в России РБК Стиль и МТС Travel, 00:10
В Астрахани мальчик утонул в бассейне аквапарка Общество, 00:08
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Аналитики заявили об исчерпании легких возможностей для роста АПК Бизнес, 00:01
В Афрэксимбанке назвали срок удвоения объема торговли с Россией Экономика, 00:00
Власти предложили схему по финансированию уборки нелегальных свалок Экономика, 00:00
Дептранс Москвы пригрозил забирать брошенные «как попало» самокаты Общество, 22 авг, 23:59
NYT объяснила проблемы наступления ВСУ нахождением армии «не в том месте» Политика, 22 авг, 23:45
В ДТП с «Уралом» в Петербурге погибли трое военных Общество, 22 авг, 23:42
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 22 авг, 23:40
Саммит БРИКС ,  
0 

Путин выступит на пленарной сессии саммита БРИКС по видеосвязи

Президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии саммита БРИКС
Сюжет
Саммит БРИКС
Саммит БРИКС проходит 22-24 в южноафриканском Йоханнесбурге. Путин не смог присутствовать на нем лично из-за выданного МУС ордера на его арест, Россию на мероприятии представляет Лавров. Президент участвует во встречах по видео
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин примет участие в XV саммите глав стран БРИКС, сообщается на сайте Кремля. Он единственный из лидеров стран объединения, кто будет участвовать в мероприятии в формате видеоконференции.

В преддверии саммита вечером 22 августа по традиции состоялся Деловой форум БРИКС, перед участниками и гостями мероприятия Путин выступил с видеообращением. В нем он отметил, что доля стран-членов объединения «в мировом ВВП почти 26%, а по паритету покупательной способности «пятерка» обходит «Группу семи»: прогноз на 2023 год — 31,5 против 30%». Он также заявил об усилении «дедолларизации» торговых связей между участницами объединениями. Позднее глава государства принял участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС.

Президент также будет участвовать в заседаниях саммита, где расскажет о приоритетах российского председательства в БРИКС в 2024 году, и в заседании лидеров «пятерки» в формате «БРИКС плюс/аутрич». На него приглашены руководители более пятидесяти стран мира и главы исполнительных структур региональных организаций, сообщал Кремль.

Саммит БРИКС проходит 22–24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. День начала саммита, 23 августа, будет разделен на две сессии. Первая, закрытая, продлится полтора часа, вторая, открытая, — около двух часов. На первой сессии лидеры и десять членов от каждой делегации обсудят чувствительные глобальные вопросы — геополитика, вопросы безопасности, финансы и экономика, рассказывал РБК шерпа ЮАР в БРИКС профессор Анил Суклал.

Вторая, закрытая сессия, предполагает более широкий состав участников: на ней, в частности, будут представители Делового совета, Женского делового альянса и Нового банка развития БРИКС. Эти организации представят свои доклады. Также прозвучит обращение к команде конференции «БРИКС и Африка: партнерство для ускоренного, устойчивого роста и инклюзивной многосторонности», а в конце главы государств примут итоговую декларацию, над которой работали шерпы БРИКС.

Владимир Путин также примет участие как в открытой, так и в закрытой сессиях саммита 23 августа. После окончания форума лидеры БРИКС встретятся друг с другом на закрытой сессии, где смогут обменяться мнениями по любым вопросам, уточнял Кремль.

Читайте на РБК Pro
Сможет ли рубль укрепиться: отвечают аналитики Bloomberg и The Economist
Пить алкоголь чаще раза в неделю — уже зависимость. Что может помочь
Темная триада: почему боссами чаще становятся откровенные психопаты
Алхимик или стратег: кто вы как лидер и чем это знание поможет бизнесу

Весной Международный уголовный суд (МУС) выписал ордер на арест президента России. Судьи инкриминируют Путину и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой «незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. Москва назвала решение МУС ничтожным, поскольку не признает его юрисдикцию. Решения этого суда не имеют значения для России, поскольку Россия не является участником Римского статута (основополагающего документа МУС) и не несет по нему обязательств, поясняла ранее представитель МИД России Мария Захарова. Сам Путин, комментируя обвинения МУС, называл «раздутой» историю с вывозом детей с Украины. По его словам, Россия не похищала, а спасала украинских детей, вывозя из зоны военных действий, и проблем с их возвращением на родину нет.

ЮАР, в отличие от России, Римский статут ратифицировала. Однако вице-президент ЮАР Пол Машатиле говорил, что для страны арест президента России «немыслим», несмотря на обязательства, которые есть у страны по этому документу.

В середине июля президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, Москву на мероприятии будет представлять глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, к такому решению страны пришли «по взаимной договоренности». Лавров прибыл в ЮАР 22 августа.

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Всеволод Ковбас
БРИКС Владимир Путин саммит ЮАР Россия
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
В ЮАР начался саммит БРИКС
Политика
Лавров прибыл на саммит БРИКС в Йоханнесбурге
Политика
Китай и ЮАР поддержали расширение БРИКС
Политика