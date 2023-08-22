Лавров прибыл на саммит БРИКС в Йоханнесбурге

Сергей Лавров (на переднем плане) (Фото: Sonny Tumbelaka / EPA / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в город Йоханнесбург в Южно-Африканской Республике, где будет очно представлять Москву на саммите БРИКС. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

В БРИКС, помимо России, входят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит продлится до 24 августа.

Самолет Лаврова приземлился на базе ВВС ЮАР Ватерклоф.

Президент России Владимир Путин принял решение не ехать на саммит. Вместо этого он примет на нем участие в дистанционном формате.

Весной Международный уголовный суд (МУС) выписал ордер на арест президента России. Судьи инкриминируют Путину и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой «незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года.

Москва назвала решение МУС ничтожным, поскольку не признает его юрисдикцию. ЮАР ратифицировала основной документ МУС — Римский статут. Вице-президент ЮАР Пол Машатиле рассказывал, что президент Сирил Рамафоса пытался лично убедить Путина не приезжать на мероприятие. Позже Рамафоса заявил, что арест Путина в случае его приезда в ЮАР спровоцирует конфликт с Россией, что было бы «безрассудно и неконституционно».

Сам Путин, говоря об отказе от посещения саммита, сказал, что его присутствие в России сейчас «важнее».