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Саммит БРИКС ,  
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Лавров прибыл на саммит БРИКС в Йоханнесбурге

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на саммит БРИКС в Йоханнесбурге
Сюжет
Саммит БРИКС
Сергей Лавров (на переднем плане)
Сергей Лавров (на переднем плане) (Фото: Sonny Tumbelaka / EPA / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в город Йоханнесбург в Южно-Африканской Республике, где будет очно представлять Москву на саммите БРИКС. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

В БРИКС, помимо России, входят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит продлится до 24 августа.

Самолет Лаврова приземлился на базе ВВС ЮАР Ватерклоф.

Президент России Владимир Путин принял решение не ехать на саммит. Вместо этого он примет на нем участие в дистанционном формате.

Весной Международный уголовный суд (МУС) выписал ордер на арест президента России. Судьи инкриминируют Путину и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой «незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года.

Москва назвала решение МУС ничтожным, поскольку не признает его юрисдикцию. ЮАР ратифицировала основной документ МУС — Римский статут. Вице-президент ЮАР Пол Машатиле рассказывал, что президент Сирил Рамафоса пытался лично убедить Путина не приезжать на мероприятие. Позже Рамафоса заявил, что арест Путина в случае его приезда в ЮАР спровоцирует конфликт с Россией, что было бы «безрассудно и неконституционно».

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Сам Путин, говоря об отказе от посещения саммита, сказал, что его присутствие в России сейчас «важнее».

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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