ТАСС сообщил об открытии Внуково после атаки дронов

ТАСС: аэропорт Внуково возобновил работу после закрытия на фоне атаки дронов в Подмосковье

Аэропорт Внуково возобновил работу после временного закрытия, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

«Аэропорт возобновил свою работу: осуществляются вылеты и прилеты», — сказал собеседник агентства.

Столичные аэропорты в ночь на 22 августа временно закрывались. Был задержан 31 рейс, еще семь отменили. Шереметьево и Домодедово возобновили работы к 3:15, во Внуково ограничения на вылет и прием бортов продолжали действовать.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках - в Красногорске и в поселке Часцы Одинцовского городского округа. Минобороны добавило, что еще два дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали в Брянской области. Пострадавших в результате всех предотвращенных атак не было, отметил в ведомстве.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что в Павшинской пойме в Красногорске при падении дрона взрывной волной выбило окна на нескольких этажах, также повреждено несколько автомобилей. Пострадавших среди жителей нет, возгорания тоже, добавил он.

Через реку от Павшинской поймы находится здание правительства Московской области. Примерно в 5 км к юго-западу от Часцов расположен главный храм Минобороны.

Москва и область подвергались атакам дронов более десяти раз с начала спецоперации. В Кремле такие атаки называли «актом отчаяния» Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Киев прибегает к атакам гражданских объектов из-за отсутствия успехов в ходе контрнаступления.

В начале августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал, что атак «неопознанных дронов» на Россию будет становиться больше. 20 августа советник украинского министра обороны Юрий Сак заявил, что Киев использует беспилотники «для восполнения недостатка авиации», в частности, пока у нее нет истребителей F-16. В тот же день Нидерланды и Дания пообещали передать эти самолеты Украине, речь идет о более чем 60 машинах.