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Военная операция на Украине ,  
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Пентагон назвал требования к Киеву для согласия на передачу F-16

Пентагон: Киев должен соответствовать ряду критериев для одобрения передачи F-16
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Военная операция на Украине

Украина должна соответствовать нескольким критериям, чтобы США дали согласие на передачу ей истребителей F-16. Об этом говорится в комментарии представителя Пентагона Сабрины Сингх, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

«Чтобы передача [истребителей] третьей стороне была выполнена, должны быть соблюдены определенные критерии, включая обучение английскому языку и другие вещи, например логистика на земле <…> Как только эти критерии будут выполнены, мы сможем разрешить передачу», — пояснила она.

Летом США согласились на обучение украинских летчиков управлению F-16 и заявили, что не будут возражать против поставок истребителей на Украину другими странами. В Белом доме допускали отправку самолетов до конца года. Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что передача F-16 и начало их применения Киевом заняли бы месяцы. Спикер ВВС Украины Юрий Игнат допускал, что Киев не получит самолеты раньше следующей весны.

Позднее, 18 августа, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон будет готов одобрить передачу F-16 Киеву третьей стороной после того, как завершится подготовка пилотов. Reuters в этот же день писал со ссылкой на американского чиновника, что США разрешили Дании и Нидерландам передать Украине F-16 по окончании подготовки украинских летчиков. 20 августа обе страны пообещали передать истребители Украине.

За день до этого глава украинского Минобороны Алексей Резников сообщил, что обучение пилотов, инженеров и технического персонала управлению и обслуживанию F-16 уже началось. Как уточнил командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук, обучение идет в Швеции и Великобритании. Подготовка, по словам Резникова, займет как минимум шесть месяцев.

Россия осуждает поставки западного вооружения Украине. Президент России Владимир Путин предупреждал, что в случае передачи F-16 Киеву Москва должна будет подумать над тем, как и где их поражать. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков затем уточнил, что российские военные будут уничтожать истребители на территории Украины в случае их отправки туда, как и другую иностранную военную технику.

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Пентагон США F-16 Украина
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