Госдеп призвал американцев в Белоруссии немедленно покинуть страну

Национальный аэропорт «Минск» (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Гражданам США, находящимся в Белоруссии, следует немедленно покинуть страну, следует из предупреждения, опубликованного посольством США в Минске. Всем прочим американским гражданам рекомендуется не посещать Белоруссию.

«Рассмотрите возможность выезда через оставшиеся пограничные переходы с Литвой и Латвией или самолетом. Гражданам США не разрешается въезжать в Польшу по суше из Беларуси. Не выезжайте в Россию или на Украину», — говорится в рекомендациях американских дипломатов.

Среди причин, по которым гражданам США следует воздержаться от поездок, посольство называет помощь властей Белоруссии России в контексте конфикта на Украине, наращивание присутствия российских военных в стране, а также возможность беспорядков.

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