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Украина решила усилить оборону на границе с Белоруссией

Генерал ВСУ Наев: Украина усилит оборону на границе с Белоруссией
Сюжет
Военная операция на Украине
В Волынской области командирам бригад, батальонов, рот и взводов ВСУ поставлен ряд задач, которые необходимо сделать в дальнейшем для укрепления обороноспособности на границе с Белоруссией, заявил украинский генерал Наев
Фото: Manu Brabo / Getty Images
Фото: Manu Brabo / Getty Images

Украина дополнительно укрепит северный рубеж Волынской области, граничащий с Белоруссией. Об этом сообщил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев в телеграм-канале.

Он проинспектировал участок, пообщался с командирами бригад, батальонов, рот и взводов и поставил ряд задач для повышения обороноспособности.

«Пообщался с бойцами, обсудил с ними, что ситуация здесь контролируемая и есть время, чтобы сделать качественнее. У них есть опыт, и они знают, как сделать так, чтобы, когда уровень угрозы увеличился, они не пропустили врага в глубину», — сказал генерал ВСУ.

Наев добавил, что через некоторое время вновь осуществит проверку на каждом опорном пункте.

Ранее, 11 августа, командующий объединенными силами ВСУ сообщил, что Украина установила десятки тысяч мин на границе с Белоруссией в Ровенской области. Более того, ВСУ оборудовали более 60 наблюдательных пунктов и вырыли более 15 новых опорных позиций в Ровенской области.

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отмечал, что украинская сторона, несмотря на спокойную ситуацию на границе с Белоруссией, создает заграждения, а также ведет наблюдение с дронов.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко с начала спецоперации России на Украине неоднократно заявлял, что Белоруссия не участвует и не планирует участвовать в конфликте.

Тем не менее белорусский лидер осенью 2022 года сообщил, что Украина постоянно устраивает провокации на границе, ведет оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку, стянула к границе до 15 тыс. военных и оборудует там блокпосты и огневые позиции.

В начале июня Белоруссия усилила охрану границы с Украиной военнослужащими сил специальных операций.

После передислокации в республику ЧВК «Вагнер» 30 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить северную границу с Белоруссией и держать ситуацию на постоянном контроле.

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Виктория Громова Виктория Громова
Белоруссия Украина оборона граница ВСУ
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