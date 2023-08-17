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Лукашенко вспомнил слова Путина «прикрой меня» перед 24 февраля

Лукашенко: Путин перед 24 февраля попросил прикрыть его от удара с Запада
Сюжет
Военная операция на Украине
Лукашенко заявил, что у глав больших стран «всегда грудь распирает», и отверг предположения, что Путин сошел с ума. Он также прокомментировал свой прогноз, что Украина не сможет сопротивляться дольше нескольких дней

Лукашенко вспомнил слова Путина «прикрой меня» перед 24 февраля
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За несколько дней или сутки до начала полномасштабных боев на Украине российский президент Владимир Путин попросил белорусского коллегу Александра Лукашенко «прикрыть его» в случае нежелательного развития ситуации. Об этом сообщил Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко. Запись опубликована на YouTube.

«Слушай, Саш, ты знаешь, такая ситуация, если, не дай бог, что случится, ну мы союзники?» — пересказал он слова Путина. Лукашенко отметил, что ответил согласием и напомнил о «фактически единой армии». По его словам, он поинтересовался у российского президента, «что может случиться».

«Ну всякое может быть, ты прикрой меня, пожалуйста», — процитировал он Путина.

По версии Лукашенко, президент России «опасался ударов в спину с Запада».

По словам Панченко, большинство украинцев уверены в том, что в конфликте виноваты «имперские амбиции Путина», а также то, что «Путин сошел с ума». «Нет, Диана, то, что Путин не сошел с ума, это сто процентов, могу сказать», — заверил Лукашенко. Он также рассказал, что не наблюдал у Путина «имперских замашек», но сам считает, что у глав больших стран «всегда грудь распирает», что также относится и к США.

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Журналистка напомнила Лукашенко, что тот за три недели до начала военной операции заявил: если начнется конфликт между Россией и Украиной, то Киев не сможет сопротивляться более трех-четырех дней. «Ну это так образно было сказано, там три-четыре дня, ну мало времени надо будет», — объяснил он. Лукашенко напомнил, что российские войска в течение несколько дней подошли к Киеву в начале военной операции.

«Переговоры должны начаться без предварительных условий. Это классика любой дипломатии, я так считаю. Сесть за стол переговоров и обсуждать все — и Крым, и Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск. Все там надо обсуждать. Садимся, вырабатываем повестку дня», — предложил Лукашенко.

Он пообещал, что белорусская армия не вступит в конфликт, если войска Украины не пересекут границу Белоруссии. При этом, подчеркнул он, Минск будет всегда помогать Москве. Он отметил: «Вам 55 стран помогают, а России, вот так открыто, только Беларусь».

Лукашенко вспомнил слова Путина «прикрой меня» перед 24 февраля
Лукашенко вспомнил слова Путина «прикрой меня» перед 24 февраля

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