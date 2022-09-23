Минск заявил, что Белоруссия «не выступала за войну, но и не предатель»

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил об «агрессивной антибелорусской кампании» и указал, что страна не участвует в боевых действиях на Украине. Ранее об этом неоднократно говорил Лукашенко

Владимир Макей (Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС)

Белорусские военнослужащие не задействованы в боевых действиях на Украине, Минск не направлял военную технику для участия в конфликте, заявил на заседании Совета Безопасности ООН глава МИД Белоруссии Владимир Макей, передает БелТа.

Он назвал беспочвенными и голословными обвинения со стороны Запада в том, что Минск может быть причастен к конфликту, и указал на «агрессивную антибелорусскую кампанию, направленную на очернение белорусской стороны». «Беларусь причисляют к «пособникам агрессора» или вовсе выставляют стороной конфликта. Мы говорили и продолжаем говорить: Беларусь никогда не выступала за войну», — подчеркнул Макей.

«Но мы и не предатели!» — продолжил министр. Глава МИДа заявил, что у страны есть союзнические обязательства, Белоруссия следует «духу и букве международных договоров, участниками которых является.

Макей назвал события на Украине трагедией; министр считает, что они возникли не внезапно, а стали «следствием системного игнорирования рисков безопасности» в регионе со стороны западных стран. Он добавил, что Минск заинтересован в переговорах Москвы и Киева по мирному урегулированию и готов содействовать их продолжению. На территории Белоруссии прошли три раунда переговоров России и Украины в первые дни российской военной операции.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что его страна не участвует и не планирует участвовать в конфликте Москвы и Киева. Он заверял, что белорусской стороне незачем отправлять своих граждан участвовать в военных действиях на Украине, никакого нападения на нее Минск не планирует. В то же время, пообещал Лукашенко, Белоруссия не допустит «удара в спину» российской армии через свою территорию.

Несмотря на заявления белорусских властей, страны Запада ввели санкции против Минска после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик и начала боевых действий на Украине. В связи с этим Луашенко заявил, что заявил, что в условиях санкционного давления Москве и Минску стоит ускорить объединительные процессы.