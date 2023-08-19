МИД призвал США к непубличному диалогу в вопросе обменов заключенными

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США в вопросе возможных обменов заключенными стоит сосредоточиться на непубличном профессиональном диалоге по специальному каналу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «РИА Новости».

Заявление Захаровой прозвучало в ответ на статью газеты The Wall Street Journal, в которой со ссылкой на американских чиновников утверждается, что США допустили асимметричную сделку с Россией по обмену нескольких человек, подозреваемых в хакерстве, на арестованного журналиста Эвана Гершковича и Пола Уилана, отбывающего в России срок за многолетний шпионаж.

По словам источников газеты, Кремль не проявляет инициативы к переговорам об обмене, тем не менее Вашингтон допускает, что Москва может вернуться к обсуждению.

«В очередной раз призываем американскую сторону в вопросах возможных обменов сосредоточиться на непубличном профессиональном диалоге исключительно по специальному каналу, определенному президентами России и США в 2021 году», — заявила Захарова и добавила, что «именно благодаря такой «тихой дипломатии» уже состоялись обмены Константина Ярошенко и Виктора Бута на американских граждан Тревора Рида и Бриттни Грайнер соответственно».

Гершковичу 31 год, он гражданин США. Последние шесть лет до ареста он жил в Москве и освещал ситуацию в России и на Украине в качестве корреспондента WSJ. Его задержали 30 марта в Екатеринбурге и обвинили в шпионаже. ФСБ полагает, что журналист по заданию США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Лефортовский суд Москвы в тот же день арестовал его до конца мая. Позже арест продлили до 30 августа. Сейчас журналист находится в СИЗО Лефортово.

Президент США Джо Байден призывал отпустить Гершковича. The Wall Street Journal отвергла обвинения ФСБ в адрес своего журналиста и также призвала немедленно освободить его.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в конце июля, что Вашингтон продолжает работать с Москвой по вопросу обмена заключенными. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков, в свою очередь, подтвердил, что канал по вопросам обмена заключенными между Россией и США сохраняется.