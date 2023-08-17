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МВД отчиталось о выдаче российских паспортов 80% жителей ЛНР

Представитель МВД Ирина Волк: 80% населения ЛНР получили российские паспорта
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

С 2019 года жителям Луганской народной республики было выдано более 900 тыс. паспортов гражданина Российской Федерации, что составляет около 80% от населения региона, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

При этом с начала 2023 года подразделения МВД выдали более 542 тыс. паспортов, уточнила она. «В августе текущего года ежедневно в пункты выдачи и замены паспортов гражданина Российской Федерации обращаются с заявлениями в среднем порядка 2,5 тыс. граждан, — сказала Волк.


В ведомстве сообщили, что в настоящий момент выдача российских паспортов на территории ЛНР осуществляется в 35 пунктах выдачи, а для жителей сел и поселков организована работа мобильных пунктов выдачи паспортов.

Президент России Владимир Путин подписал договоры о присоединении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей к России в сентябре 2022 года, Госдума ратифицировала соглашения в начале октября. Их жители с точки зрения Москвы автоматически стали российскими гражданами: чтобы остаться гражданином Украины, нужно подать соответствующее заявление, при этом часть территорий этих регионов контролирует Украина.

Процесс выдачи российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР начался еще в 2019 году, когда Путин разрешил выдавать российское гражданство жителям ЛНР и ДНР по упрощенной схеме. Эту меру он объяснял «стремлением защитить граждан ДНР и ЛНР, не имеющих гражданских прав». Для того чтобы получить российский паспорт, нужно было приехать в Ростовскую область. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин называл этот процесс «диверсионной паспортизацией». Сейчас Киев вхождение новых регионов в состав России не признает.

В феврале 2022 года член Совета Федерации от ДНР Наталья Никонорова говорила, что к этому моменту в Донецкой народной республике (ДНР) с 2019 года российские паспорта получили около 600 тыс. жителей. В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что всего с октября 2022 года российские паспорта получили почти 1,5 млн жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
 

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ЛНР Ирина Волк МВД российский паспорт
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