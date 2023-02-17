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В ДНР сообщили о выдаче более 600 тыс. российских паспортов

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Донецкой народной республики, которая с 30 сентября вошла в состав России, выдано уже более 600 тыс. российских паспортов, сообщила член Совета Федерации от ДНР Наталья Никонорова.

«На сегодняшний день [жителями ДНР российских] паспортов получено уже более 600 тысяч», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по ТАСС).

По ее словам, многие жители региона обратились за оформлением российского паспорта после того, как в 2019 году президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения жителями ДНР и ЛНР гражданства России.

Как писала газета «Ведомости» 7-го февраля, к тому времени с 2019 года российские паспорта были вручены более 550 тыс. жителям ДНР. Причем 103 тыс. из них получили паспорта уже после вступления республики в состав России.

В МВД ДНР газете рассказали, что оформление российских паспортов в ДНР сейчас ведут 34 пункта миграционной службы.

5 октября 2022 года врио губернатора ДНР Денис Пушилин сообщил, что паспорта граждан Донецкой народной республики (ДНР) больше выдаваться не будут. «Паспорта ДНР больше выдаваться не будут. Меняется полностью подход, мы теперь граждане России, нам необходимо получить [новое] удостоверение личности», — заявил он.

Процесс выдачи паспортов в связи с переходом республики в состав России теперь будет проходить проще, добавил он.

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Все граждане, постоянно проживающие на присоединенных территориях (в том числе выехавшие в Россию), автоматически стали российскими гражданами с 30 сентября. Граждане Украины могут отказаться менять гражданство, для этого им нужно подать соответствующее уведомление.

Паспорта самопровозглашенной ДНР выдавали гражданам с 2016 года, они не признавались в большинстве стран мира. В 2019 году Россия начала выдавать этим граждан свои паспорта по упрощенной процедуре.

Украина отказывалась признать суверенитет ДНР над территорией региона, считая республику террористическим образованием, и также отказалась признать вхождение этой территории в состав России.

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