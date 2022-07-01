В ЛНР открыли первый пункт выдачи российских паспортов

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 54,64 (+0,78) Инвестиции, 30 июн, 15:56
Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 52,51 (+1,35) Инвестиции, 30 июн, 15:56
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 13:31
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:24
Антикризисное топливо: как транспорт переходит на газ РБК+, 13:24
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 13:19
Песков сообщил о сохранении масочного режима в Кремле Политика, 13:19
Владельцы NFT смогут сдавать токены в аренду Крипто, 13:17
Песков заявил, что послание Зеленского Путину не было письменным Политика, 13:17
Доллар и евро подорожали на 6% после повышения лимита по выводу валют Инвестиции, 13:16
Лавров заявил об утрате смысла НАТО после развала Варшавского договора Политика, 13:05
Spiegel узнал о просьбе Германии по транзиту в Калининград Политика, 12:58
Почему работник может сам выбрать, на какую карту получать зарплату РБК и ВТБ, 12:56
Как наладить симбиоз бизнеса и государства: концессии, офсетные контракты Партнерский материал, 12:55
ФИФА внедрит новую технологию VAR на ЧМ-2022 с датчиком в мяче Спорт, 12:52
Расставь приоритеты: как избежать ДТП на перекрестках Пресс-релиз, 12:50
Военная операция на Украине ,  
0 

В ЛНР открыли первый пункт выдачи российских паспортов

Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Власти ЛНР открыли в Луганске первый пункт выдачи российских паспортов, сообщил Луганский информационный центр.

«Сегодня благодаря слаженной работе МВД ЛНР и МВД России открыт первый республиканский пункт выдачи паспортов российского гражданства в городе Луганске», — сказал заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.

Он отметил, что в ближайшее время власти откроют еще несколько подобных пунктов в республике.

Ранее в ЛНР работали только пункты приема документов на гражданство России, а для получения паспортов жителей республики возили в пункты в Ростовской области, сообщало МВД.

В Кремле обсудили подготовку к референдумам в ЛНР и ДНР
Политика
Фото:Сергей Гритс / AP

ЛНР и ДНР провели референдумы о независимости в мае 2014 года. Власти Украины не признали результаты голосования и назвали территории Луганской и Донецкой области «временно оккупированными».

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданстве для жителей ЛНР и ДНР. Министр иностранных дел Украины тогда назвал этот процесс «диверсионной паспортизацией».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Mark Lennihan / AP Дедолларизация: что будет с иностранной валютой и как ее сохранить
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов
Прогнозы
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Совесть задает неудобные вопросы: как управлять финансами в кризис
Инструкции
Pro
Фото: Denis Doyle / Getty Images Новые киберриски: как оценить и во что вкладываться в первую очередь
Статьи
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет
Статьи
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images Семи пядей во лбу: как богатство и успех влияют на мозг
Исследования

21 февраля этого года Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а также подписала с ними договоры о дружбе и взаимопомощи.

11 июня МВД России сообщило, что с апреля 2019 года гражданство получили более 800 тыс. жителей ДНР и ЛНР. На следующий день глава ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что гражданство России получили более 284 тыс. жителей республики.

Россия может провести в ЛНР и ДНР референдумы о присоединении, рассказали РБК источники, близкие к Кремлю. По их словам, в республиках уже начали работать российские политтехнологи. Политическое решение о включении ЛНР и ДНР в состав России уже принято, объяснили собеседники, близкие к администрации президента.

Теги
ЛНР Луганск паспорта выдача Россия
Материалы по теме
В Кремле обсудили подготовку к референдумам в ЛНР и ДНР
Политика
Власти Москвы запустили опрос о месте площади ЛНР
Общество
МВД заменит водительские права ДНР и ЛНР на российские без экзаменов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter