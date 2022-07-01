В ЛНР открыли первый пункт выдачи российских паспортов

Фото: Александр Река / ТАСС

Власти ЛНР открыли в Луганске первый пункт выдачи российских паспортов, сообщил Луганский информационный центр.

«Сегодня благодаря слаженной работе МВД ЛНР и МВД России открыт первый республиканский пункт выдачи паспортов российского гражданства в городе Луганске», — сказал заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.

Он отметил, что в ближайшее время власти откроют еще несколько подобных пунктов в республике.

Ранее в ЛНР работали только пункты приема документов на гражданство России, а для получения паспортов жителей республики возили в пункты в Ростовской области, сообщало МВД.

ЛНР и ДНР провели референдумы о независимости в мае 2014 года. Власти Украины не признали результаты голосования и назвали территории Луганской и Донецкой области «временно оккупированными».

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданстве для жителей ЛНР и ДНР. Министр иностранных дел Украины тогда назвал этот процесс «диверсионной паспортизацией».

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21 февраля этого года Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а также подписала с ними договоры о дружбе и взаимопомощи.

11 июня МВД России сообщило, что с апреля 2019 года гражданство получили более 800 тыс. жителей ДНР и ЛНР. На следующий день глава ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что гражданство России получили более 284 тыс. жителей республики.

Россия может провести в ЛНР и ДНР референдумы о присоединении, рассказали РБК источники, близкие к Кремлю. По их словам, в республиках уже начали работать российские политтехнологи. Политическое решение о включении ЛНР и ДНР в состав России уже принято, объяснили собеседники, близкие к администрации президента.

