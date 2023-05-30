Мишустин назвал число получивших паспорта России в новых регионах

Мишустин: с октября почти 1,5 млн жителей новых регионов получили российские паспорта

Люди в пункте приема документов на российское гражданство (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

С октября 2022 года российские паспорта получили почти 1,5 млн жителей присоединенных к России регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Четыре новых субъекта вошли в состав России 30 сентября прошлого года после референдумов. Все постоянно проживающие в этих регионах жители автоматически приобрели российское гражданство.

В марте президент Владимир Путин заявил, что получение паспортов жителями новых регионов «длится месяцами». О проблемах с получением гражданства и документов ему рассказали жители Мариуполя во время его визита в Донбасс. Глава государства поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву быстро «навести здесь порядок».

20 марта Колокольцев сказал, что с момента проведения референдумов (они завершились 27 сентября 2022 года) за российскими паспортами обратились 800 тыс. человек.