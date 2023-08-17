В Крыму оценили идею Саркози о новом референдуме

Идея бывшего президента Франции Николя Саркози вновь провести референдум в Крыму неуместна, жители полуострова в этом не нуждаются, заявил «РИА Новости» представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Ранее Саркози в интервью Le Figaro говорил о необходимости проведения референдума в Крыму под контролем международного сообщества. «Считаю, что для подтверждения существующего положения вещей будет необходим неоспоримый референдум, то есть организованный под строгим контролем международного сообщества», — заявил экс-президент Франции (цитата по TF1). При этом стремление Украины вернуть полуостров он назвал иллюзорным, так как большинство его жителей считают себя русскими.

«Признание бывшего президента Франции Николя Саркози в том, что Крым исторически является российской территорией, в очередной раз подтверждает полную легитимность общекрымского референдума, его правомочность с точки зрения международного права и полное соответствие уставу ООН. Из этого следует, что никаких иных подтверждений, определяющих российский статус полуострова, абсолютно не требуется, они неуместны», — сказал Смирнов, добавив, что жители Крыма в этом никак не нуждаются.

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