Глава СНБО Украины пообещал вернуть Крым «любым незапрещенным оружием»

Глава СНБО Украины: мы будем использовать любое разрешенное оружие для возвращения Крыма

Украина считает Крым своей территорией и будет использовать для его возвращения любое разрешенное оружие, заявил Данилов. Москва считает вопрос территориальной принадлежности полуострова закрытым

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Украина будет использовать любое разрешенное оружие для возвращения Крыма, заявил в Twitter глава Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Крым — это территория Украины, и мы будем испытывать и применять там любое не запрещенное международным правом оружие, которое поможет освободить наши территории», — написал Данилов.

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым вернется в состав Украины. Он отметил, что это нужно «для порядка в мире, основанном на конвенциях и уставе ООН». В прошлом году Зеленский говорил, что Украина готова возвращать Крым «любыми средствами, которые сочтет правильными», но указывал, что «будет только за», если Киеву предложат «невоенный» способ разрешить эту ситуацию.

В течение спецоперации полуостров неоднократно подвергался атакам со стороны Украины. Только за последние две недели сообщалось о сбитых беспилотнике в Симферопольском районе и ракете над Феодосией. Глава республики Сергей Аксенов 11 апреля отметил, что ввиду разговоров об украинском наступлении на Крым «недооценивать противника нельзя», но российские военные подготовились и выстроили «глубоко эшелонированную оборону».

Президент Владимир Путин заявлял, что вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт. Он отмечал, что жители полуострова приняли свое решение в ходе голосования, которое прошло 16 марта 2014 года. Тогда более 95% участников проголосовали за присоединение Крыма к России.