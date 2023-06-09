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В Киеве заявили о плане вернуть Крым, когда еще «будет тепло»

Представитель ГУР Юсов: украинские военные вернут Крым, когда еще «будет тепло»
Глава ГУР Кирилл Буданов ранее заявлял, что украинские военные «зайдут в Крым до конца весны 2023 года». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев говорил, что за атакой на Крым последует жесткая реакция России
Виды Крыма
Виды Крыма (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Украинские войска войдут в Крым, когда еще «будет тепло», заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью «Украинской правде».

Говоря о том, почему не сбылся прогноз главы ГУР генерал-майора Кирилла Буданова о том, что украинские военные «зайдут в Крым до конца весны 2023 года», отметил, что это был лишь вероятный сценарий, который может претерпевать изменения.

«Мы говорим о сценариях. Это ведь не ставка в букмекерской конторе и не календарь отрывной на стене», — сказал Юсов.

О том, что Вооруженные силы Украины войдут в Крым весной, Буданов говорил, в частности, в середине апреля. «У нас все идет по графику», — заявлял тогда генерал, его слова приводит УНИАН.

Москва не раз предупреждала, что за атакой на Крым последует жесткая реакция. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев после слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские военные в ходе наступления собираются вернуть Крым, предложил три варианта ответа. Среди них — «акты возмездия» против ключевых фигур украинского руководства и «массовое уничтожение личного состава» украинской армии во время ее контрнаступления.

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, по итогам которого полуостров был присоединен к России. Украина и страны Запада итоги голосования не признают. «Народ Крыма решение принял и проголосовал. Вопрос исторически закрыт», — говорил президент России Владимир Путин.

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