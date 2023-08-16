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Военная операция на Украине ,  
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Пентагон заявил об отсутствии ресурсов в Черном море для вывоза зерна

Пентагон: у США нет ресурсов в Черном море для содействия вывозу зерна с Украины
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Военная операция на Украине

У США нет ресурсов в Черном море для содействия вывозу зерна с Украины, заявила на брифинге заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, трансляция шла на странице ведомства в X (ранее — Twitter).

«Относительно того, что происходит в Черном море — у США там нет действующих активов», — ответила она на вопрос о содействии Вашингтона Киеву в вопросе транспортировки зерна.

Ранее, 17 июля Россия приостановила свое участие в зерновой сделке. Это соглашение Москва и Киев подписали отдельно друг от друга при посредничестве Турции и ООН. Первая часть сделки касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного по специальным коридорам, вторая — отмены ограничений на российский сельхозэкспорт. Москва неоднократно заявляла о неисполнении второй части соглашения.

19 июля российское Минобороны заявило, что с 20 июля будет считать все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов, а значит, законными целями российских войск. В министерстве уточнили, что страны, под флагами которых идут суда, следующие в порты Украины, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева. В Кремле утверждали, что Киев использовал зеленые коридоры в военных целях.

На следующий день украинское Минобороны предупредило о симметричных мерах: все суда, следующие через Черное море в направлении морских портов России, будут рассматриваться страной как перевозящие военный груз со всеми соответствующими рисками.

Украина не может гарантировать безопасность для судов, передвигающихся по временным коридорам в Черном море, говорил представитель Военно-морских сил (ВМС) страны Дмитрий Плетенчук. 10 августа украинские ВМС открыли временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в Черноморск, Одессу и Южный или из них. При этом в Военно-морских силах предупредили о сохранении минной опасности и «угрозе со стороны России». По этой причине к проходу по этим маршрутам допустили только суда, владельцы которых официально подтвердят готовность вести суда через регион в текущих обстоятельствах.

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Теги
Черное море зерно Пентагон США ресурсы экспорт зерна
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