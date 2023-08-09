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Польша призвала Евросоюз выделить средства на транзит украинского зерна

Польша призвала Евросоюз выделить деньги на увеличение транзита украинского зерна

Польша призвала Европейский союз выделить дополнительные средства на увеличение пропускной способности своих портов, чтобы увеличить объемы транзита украинского зерна через Балтийское море. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса.

По словам министра, власти Польши задумались о строительстве отдельных портов, предназначенных исключительно для перевоза зерна, «так называемые агропорты». Он уточнил, что экспорт зерна через польские порты в июне вырос до 260 тыс. т, и это число наверняка увеличится из-за того, что Украина будет искать альтернативные пути после выхода России из зерновой сделки.

При этом Телус отметил, что Польша не намерена снимать внутренний запрет на продажу украинских сельскохозяйственных грузов, когда он истечет в середине сентября.

Министр добавил, что разочарован стремлением Евросоюза выставить Польшу и коалицию восточноевропейских стран, запретивших импорт украинского зерна, корыстными. «Нам нужно построить настоящие коридоры солидарности, по которым украинские товары будут идти вглубь Европы», — сказал Телус.

15 апреля польское правительство объявило об ограничениях на импорт ряда продуктов c Украины до 30 июня 2023 года. Под запрет попали, в частности, зерно, сахар, фрукты, овощи, вино, мясо, молоко и молочные продукты. Лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что меры приняты для защиты польского сельскохозяйственного сектора.

После этого к аналогичному запрету присоединились Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия. Они призывали Еврокомиссию закупить у них скопившееся украинское продовольствие по «гуманитарным соображениям», поскольку стоимость собственной продукции стран падает, а цены на удобрения и энергию растут.

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В ответ на это в Еврокомиссии заявили, что запрет на импорт зерна и других украинских продуктов питания неприемлем.

Теги
Польша Евросоюз Украина зерно
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