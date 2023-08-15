Госдеп заявил об озабоченности США из-за укрепления связей России и Китая

Вашингтон озабочен укреплением отношений России и Китая и внимательно следит за ситуацией, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель в ходе брифинга.

«Мы озабочены продолжающимся сближением КНР с Россией. <...> Мы продолжаем уделять этому пристальное внимание», — сказал он.

Соединенные Штаты и раньше давали «ясно давали понять КНР», что оказание военной помощи российской стороне и содействие Москве в «систематическом обходе санкций» приведут к «серьезным последствиям для Китая, добавил Патель, говоря о совместном морском патрулировании российских и китайских боевых кораблей в Тихом океане.

Накануне газета South China Morning Post сообщила, что российские вооруженные силы стали ключевым партнером Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по числу совместных военных учений за последние десять лет.

Китайские власти неоднократно опровергали данные о предоставлении России военной помощи. Бывший глава китайского МИДа Цинь Ган исключал возможность поставок стране оружия. Пекин также регулирует экспорт товаров двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях, подчеркивал он.

Данные о возможной помощи Пекина Москве МИД называл «дезинформацией». Такой вариант развития событий допускал госсекретарь США Энтони Блинкен Кроме того, газета The Washington Post писала со ссылкой на секретные документы американской разведки, попавшие в Сеть в начале апреля, что Пекин одобрил передачу Москве летального оружия.

Кремль отмечал, что ему нечего добавить к опровержению китайского МИДа.

Китай не обходит намеренно санкции, введенные странами Запада против России, подчеркивали во внешнеполитическом ведомстве. Подозрения в адрес властей со стороны США там называли бездоказательными. Усилий со стороны Китая, направленных на помощь России в обходе санкций, не увидел и Белый дом.